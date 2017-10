Des fraudeurs se font passer pour la Ville de Montréal

Des fraudeurs se font actuellement passer pour la Ville de Montréal et envoient des messages textes afin de soutirer de l’argent aux victimes.

L’arrondissement de Montréal-Nord a d’ailleurs alerté les Montréalais sur Facebook en publiant une photo des messages textes que certaines personnes ont reçus récemment.

Les messages en question laissent entendre que la Ville de Montréal aurait remboursé un constat d’infraction et invite le destinataire à cliquer sur un lien. Ce lien mène ensuite à une page avec le logo Interac et donne l’impression qu’on peut encaisser un remboursement de 128,67$.

L’arrondissement de Montréal-Nord incite la population à ne pas cliquer sur le lien et ajoute que la Ville de Montréal ne rembourse aucun constat d’infraction.

Cette technique d’hameçonnage par message texte est de plus en plus utilisée par les fraudeurs et permet d’insérer un logiciel espion dans les téléphones afin d’obtenir les informations bancaires de la victime.

Des citoyens ont commenté le message de l’arrondissement de Montréal-Nord en indiquant avoir reçu d’autres messages textes du genre, parfois même truffés de fautes, où les fraudeurs se faisaient passer pour Hydro-Québec, Vidéotron, Desjardins ou Revenu Canada.