Encore des jeunes talentueux!

La seconde ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix Junior», ce dimanche à 19h sur les ondes de TVA, s’annonce encore une fois remplie de talents et de surprises.

Alors qu’une candidate a pu s’exercer au tennis avec une jeune championne québécoise, la semaine dernière, un candidat tout aussi sportif réussira à battre son record personnel en saut en hauteur, ce dimanche.

«On va retrouver, dans la prochaine émission, de nombreux jeunes charismatiques qui ont le sens de la réplique, dévoile Stéphane Laporte, producteur associé de ¨La Voix Junior¨. Plusieurs d’entre eux ont des répliques qui fusent et pourraient être des humoristes, car ils sont plutôt drôles.»

Les jeunes viennent des quatre coins de la province, de Terrebonne, Québec, Montréal, Saguenay, et même d’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Le programme musical est tout aussi large, allant d’Andréanne A. Malette à Rihanna, en passant par Shawn Mendes et Zaz.

«On va notamment recevoir un jeune prodige de Toronto, qui est une véritable vedette en Chine et dont les vidéos cumulent près de 100 millions de vues sur YouTube», précise Stéphane Laporte.

Surprises

Maripier Morin et Charles Lafortune iront encore se promener pour annoncer aux jeunes candidats qu’ils ont été sélectionnés afin de participer aux auditions à l’aveugle.

«On va découvrir que Maripier était bien une championne de patinage artistique dans sa jeunesse, puisqu’elle va rechausser ses patins pour aller rencontrer une candidate. De son côté, Charles va démontrer tous ses talents en danse hip-hop», ajoute le producteur associé de l’émission.

Plusieurs invités spéciaux viendront aussi encourager des candidats, ou leur envoyer un message.

«Jonathan Drouin a fait un vidéo d’encouragement pour une jeune hockeyeuse de huit ans, détaille M. Laporte. Michel Louvain va venir en coulisses pour encourager un jeune crooner, Véronic DiCaire a aussi adressé un message à une candidate qui a déjà fait sa première partie, tandis qu’une fan d’Éric Lapointe va fondre en larmes en le voyant l’encourager avant de monter sur la scène des auditions à l’aveugle.»