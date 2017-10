Hugh Hefner n’a pas laissé sa femme dans la misère...

Hugh Hefner s’est éteint cette semaine à l’âge de 91 ans et il a pensé à sa dernière épouse, Crystal Harris, 31 ans, avant de mourir.

Le couple s’est marié en 2012 et la jeune femme devrait conserver le train de vie qu’elle a connu du temps de son époux, selon les dernières volontés de celui-ci.

Comme le révèle TMZ, Hugh Hefner lui a acheté une maison de 550m2 à Hollywood en 2013 et lui a laissé 5 millions de dollars dans son testament.

S’il se murmurait que Crystal Harris ne devait hériter de rien, le fondateur de Playboy a en réalité fait en sorte, lors de leur contrat de mariage, qu’elle ne soit pas laissée dans le besoin s’il venait à mourir.

Hugh Hefner est décédé de causes naturelles dans sa célèbre Playboy Mansion, à Los Angele et de nombreuses Bunny - et anciennes compagnes - lui ont rendu hommage.

« Hef a changé ma vie. Il a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Je ne pourrais être plus reconnaissante pour notre amitié et le temps que nous avons passé ensemble. Il va me manquer tellement, mais il sera pour toujours dans mon cœur », a déclaré Kendra Wilkinson à E! News.

Bridget Marquardt, que l’on a pu voir aux côtés de Kendra Wilkinson et Holly Madison dans le documentaire Girls Next Door sur leur quotidien à la Playboy Mansion, a déclaré sur Twitter : « Tellement triste mais à jamais reconnaissante pour tous les merveilleux souvenirs et les incroyables expériences #RIPHef #Playboy ».

Les jumelles Kristina et Karissa Shannon (27 ans), ses anciennes petites amies, ont elles aussi fait part de leur chagrin à The Blast. « Il était tout pour nous. Peu importe ce qu’il s’est passé dans nos vies, il a toujours été le numéro un et a TOUJOURS eu notre soutien. L’amour que nous avons partagé était inconditionnel, quelque chose que beaucoup ne connaîtront jamais. Il nous a aidé à comprendre qui nous étions », ont-elles confié.