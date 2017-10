«La Voix Junior» : Du talent et de la personnalité

Plus que du talent vocal, «La Voix Junior» recherche des jeunes charismatiques qui prennent du plaisir à chanter. Lors de la seconde ronde des auditions à l’aveugle, dimanche soir, les coachs se sont souvent retournés pour des personnalités intéressantes.

Du haut de ses 9 ans, Madison Hill a déjà déterminé que sa place dans la vie était sur scène. Elle avait d’ailleurs toute une attitude lors de son interprétation de «Rockin’Robin» des Jackson Five. Les trois coachs ne s’y sont pas trompés.

Anissa Essalihi, 8 ans, a toute une personnalité. Danseuse de hip-hop, elle a aussi une voix intéressante qu’elle a pu montrer avec la chanson «Éblouie par la nuit» de Zaz.

À seulement 13 ans, Laura Janowski a déjà imaginé un nouveau plâtre léger et hypoallergénique pour les jeunes atteints, comme elle, de dysplasie de la hanche. Émue par le message d’encouragement d’Éric Lapointe, elle a démontré qu’elle avait un beaucoup de soul et d’aplomb avec son interprétation de «Feeling Good».

Les trois filles ont choisi de rejoindre l’équipe de Marie-Mai.

Des voix étonnantes

Véritable prodige de la chanson, Jeffrey Li n’a que 12 ans et il chante comme un adulte, poussant la note sans problème. Son interprétation de «Tell My Why» est phénoménale, et les trois coachs étaient sous le charme. Il va continuer l’aventure dans l’équipe de Marc Dupré.

Alexandru Tutuianu ne voit son avenir que dans le milieu de la musique. Avec une voix déjà pas mal mature, le jeune ado de 14 ans, d’origine roumaine, a fait une version originale du classique «Volare». Il a aussi opté pour l’équipe de Marc.

Très sportive (Volley et Rugby), Lena Carannante a commencé à chanter avec sa mère et sa sœur, mais c’est en solo qu’elle s’est présentée à l’audition à l’aveugle. Son interprétation de «Stitches» de Shawn Mendes avec sa voix profonde et solide a convaincu les trois coachs. La jeune fille d’origine française a aussi rejoint l’équipe Dupré.

Des goûts originaux

Des crooners des années 50 à la chanson francophone actuelle, Mélia Jacques, 14 ans, aime chanter en s’accompagnant à la guitare. Après avoir reçu des encouragements de Michel Louvain et interprété «Mes habitudes» d’Andréanne A. Malette, elle a rejoint l’équipe d’Alex Nevsky.

Ariane Morin a écumé les concours dans les festivals de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en remportant de nombreux prix. En chantant «Plus peur» de Laurence Hélie à «La Voix Junior», elle a vu trois fauteuils se retourner, mais elle a choisi de continuer avec Alex.

Alex Nevsky sera aussi le coach d’Angélie Pontbriand, 13 ans, dont le père a été obligé d’insonoriser sa chambre en raison de sa tendance à chanter constamment. Elle a fait forte impression sur les trois coachs avec son interprétation convaincante de « Son of a Preacher Man».

Les candidats retenus, dimanche, à «La Voix Junior» :

ÉQUIPE MARC DUPRÉ

- Jeffrey Li, 12 ans, Toronto (Ontario)

- Alexandru Tutuianu, 14 ans, Montréal

- Lena Carannante, 14 ans, Québec

ÉQUIPE MARIE-MAI

- Madison Hill, 9 ans, Saint-Basile-le-Grand

- Anissa Essalihi, 8 ans, Sainte-Catherine

- Laura Janowski, 13 ans, Dollard-des-Ormeaux

ÉQUIPE ALEX NEVSKY

- Mélia Jacques, 14 ans, Terrebonne

- Ariane Morin, 13 ans, Jonquière

- Angélie Pontbriand, 13 ans, Aylmer