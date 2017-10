Les amis de Jennifer Lawrence s’inquiètent à son sujet

Jennifer Lawrence est aujourd’hui l'une des vedettes les mieux payées d'Hollywood, après avoir connu la gloire grâce à des succès au box-office tels que American Bluff et The Hunger Games.

Cependant, son dernier film Mother! a connu un premier week-end d’exploitation décevant en prenant la troisième place du podium derrière Ça, l'adaptation du livre de Stephen King.

Les proches de la vedette sont apparemment préoccupés par l'impact que sa relation avec Darren Aronofsky, le réalisateur de Mother!, a sur sa carrière et sa vie personnelle.

« Le cercle proche de Jennifer est paniqué de voir les réactions envers Mother! et ils la poussent à mettre de la distance avec Darren, qui a une réputation toxique, a déclaré une source proche de l'actrice à l'édition britannique du magazine Grazia. Depuis qu'ils se sont rencontrés, il a agi en tant que mentor et a dirigé sa carrière, mais il est de plus en plus préoccupant de ne plus la voir comme l'esprit libre qui a fait d’elle la vedette la plus payante d’Hollywood. »

Dans Mother!, Jennifer Lawrence incarne une jeune femme dont la relation avec son mari (Javier Bardem) est poussée dans ses retranchements lorsque des personnes débarquent et causent des ravages chez eux. La prémisse inquiétante a divisé les spectateurs et, contrairement à ses autres succès, elle n'a pas attiré le grand public comme elle l’avait fait auparavant.

« Qu'un de ses films fasse un flop si spectaculaire est sans précédent et risque d'endommager sévèrement son succès au box-office, a ajouté la source. Ils s'inquiètent aussi du fait qu'elle semble plus introvertie et elle parle aussi de se détourner du cinéma indéfiniment, ce qui a causé beaucoup d’inquiétude. »

Jennifer Lawrence a récemment révélé à la présentatrice de l’émission matinale américaine Savannah Guthrie qu'elle avait prévu de prendre une longue pause bientôt. « Je prends (une pause). Je n'ai rien prévu pour les deux prochaines années «, a déclaré la jeune femme de 27 ans.