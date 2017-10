Madrid presse les dirigeants catalans d'arrêter la «farce» du référendum

Le gouvernement espagnol a demandé dimanche aux autorités indépendantistes de Catalogne de mettre fin à la «farce» du référendum d'autodétermination où la police est intervenue pour l'empêcher.

«Continuer cette farce n'a aucun sens, ça ne mène nulle part, ils devraient y mettre fin immédiatement», a déclaré la numéro deux du gouvernement espagnol Soraya Saenz de Santamaria, à l'adresse de l'exécutif de Catalogne, la Generalitat, dirigé par Carles Puigdemont.

«La Generalitat s'est comportée de façon absolument irresponsable, elle a prétendu abroger la loi et la justice en Catalogne, et avec elle la démocratie», a-t-elle poursuivi dans une conférence de presse avant d'attaquer nommément M. Puigdemont.

«Je ne sais pas dans quel monde a vécu M. Puigdemont mais la démocratie espagnole ne fonctionne pas comme ça», a lancé la vice-présidente du gouvernement. «Cela fait très longtemps que nous nous sommes libérés d'une dictature et d'un homme qui nous disait que sa parole est loi».

«Puigdemont et son équipe sont seuls responsables de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et de tout ce qui pourra se passer s'ils ne mettent pas fin à cette farce», avait déclaré plus tôt le préfet de Catalogne Enric Millo.

Au moins 91 personnes ont été blessées dans des heurts entre les forces de l'ordre et les partisans du référendum, selon les services de santé régionaux.

Une porte-parole a précisé que les services de santé avaient «accueilli 337 personnes dans les hôpitaux et centres de santé», la majorité pour des malaises ou des maux légers, et parmi elles «90 blessés et un blessé grave, touché à l'oeil».

La police a tiré des balles en caoutchouc sur des manifestants, selon des témoins interrogés par l'AFP.

De son côté, le ministère de l'Intérieur a diffusé plusieurs vidéos de manifestants lançant des pierres sur les forces de l'ordre.

Enric Millo a annoncé que la police régionale catalane, les Mossos d'Esquadra, avaient demandé de l'aide aux forces de l'ordre nationales, police et Garde civile, dans 233 bureaux de vote.

«Un geste qui les honore», a-t-il dit alors qu'il l'avait durement critiqué quelques heures plus tôt l'inaction des Mossos pour empêcher l'ouverture des bureaux de vote.