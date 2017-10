18 mois de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille adoptive

C’est d’un commun accord que les avocats ont suggéré que soit imposée une peine de 18 mois d’incarcération à un père de famille adoptif qui a agressé sexuellement sa fille pendant six ans.

Détenu depuis qu’il a été trouvé coupable d’attentats à la pudeur et de grossière indécence par un jury, Gérald Durocher était de retour en cour pour connaître sa sentence, lundi, à Québec.

Pour faire cette suggestion à la juge Michèle Lacroix, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Michel Bérubé, et l’avocat de la défense ont pris en compte les agressions qui étaient «très intrusi[ves]», la fréquence de celles-ci, qui se sont déroulées «sur une longue période» et le fait que Durocher était le père adoptif de la victime.

Lorsque les agressions ont commencé, Christiane Quessy, qui a fait lever l’ordonnance de non-publication, n’avait que douze ans et les gestes ont été posés «par une personne qu’elle idéalisait» à ce moment-là.

En plus de la peine, Durocher devra respecter une période de probation de trois ans au sortir de détention, être enregistré aux registres des délinquants sexuels pour une période de dix ans et ne jamais se trouver à moins de deux kilomètres de sa victime.

De plus, pendant vingt ans, il lui sera interdit d’avoir des contacts directs avec des personnes de moins seize ans, sauf si ces contacts sont faits sous la supervision et en présence immédiate et constante d’une autre de ses filles.