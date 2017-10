Alexandru, le crooner roumain

Outre Jeffrey Li, le jeune prodige ontarien, véritable star en Chine, dont les vidéos totalisent plus de 100 millions de vues sur YouTube, Alexandru Tutuianu a aussi fait forte impression, dimanche à «La Voix Junior», avec sa voix solide et mature, et son allure de crooner.

Originaire de Roumanie, l’ado de 14 ans raconte que sa grand-mère est à l’origine de sa passion. «Ma grand-mère écoutait beaucoup de musique classique et elle fredonnait souvent des chansons. C’est elle qui m’a ouvert la porte vers la musique. Ma curiosité m’a ensuite poussé à continuer à explorer la chanson. Ma grand-mère trouvait que j’avais une belle voix et j’ai alors développé ma voix dans le classique.»

Depuis l’âge de huit ans, il a décidé de consacrer sa vie à sa passion en suivant des cours de chant et en essayant de tout faire pour réaliser son rêve. «Je n’ai pas fait beaucoup de sport, j’ai fait beaucoup plus de choses artistiques. J’ai commencé par faire de la danse, du ballet classique, avant de suivre des cours de piano. J’ai aussi fait du patinage artistique pendant quatre ans, et finalement, c’est le chant qui a pris le dessus.»

S’il est un fan de classique et d’opéra, le jeune homme ne veut toutefois pas se fermer des portes. «La musique est très vaste et ça me tenterait de pouvoir chanter du classique et de l’opéra. Mais je suis conscient que la pop est la musique la plus populaire actuellement, et je suis sûr que je suis aussi capable de chanter dans ce style.»

Il a d’ailleurs commencé à composer des musiques et écrire des chansons plus tournées vers la pop. «Je compose de la musique depuis quelques mois. Je ne suis pas encore à un niveau professionnel, mais je trouve que c’est assez bon. J’aimerais beaucoup chanter mes propres chansons pour pouvoir développer mon propre message. J’écris surtout en anglais, mais aussi parfois en français et en roumain. En fait, c’est assez spontané et facile pour moi dans les trois langues.»

De bonnes valeurs

S’il est né en Roumanie, Alexandru a déménagé au Canada avec sa famille il y a 11 ans. Un de ses oncles habitait déjà à Montréal et a proposé à ses parents de venir les rejoindre. «On ne retourne pas très souvent en Roumanie. La dernière fois, c’était il y a plus de quatre ans. J’aimerais y retourner pour voir ma famille. Mais chez moi, c’est vraiment au Québec. Je me suis très bien intégré. La langue française est celle que je parle tous les jours, sauf à la maison où on parle roumain.»

Ses parents lui ont inculqué des valeurs importantes, comme l’importance de la famille. «La famille est quelque chose qui est toujours dans mon cœur. Ils sont toujours là pour me soutenir et m’encourager. Ils seront toujours là pour moi.»

Un début de carrière

Dans un an, Alexandru pourra prendre part aux auditions de «La Voix». Mais il a d’abord souhaité participer à la version junior. «Je voulais avoir l’expérience de ¨La Voix Junior¨, comme c’était ma dernière année avant de possiblement faire ¨La Voix¨ plus tard.»

Son but en se rendant à l’audition à l’aveugle était d’abord et avant tout de faire en sorte que le plus de coachs se retournent. «J’ai choisi la chanson ¨Volare¨, car elle me représente parfaitement. Elle parle de la relation que je peux avoir avec la musique. En montant sur la scène, je savais déjà que je choisirais Marc Dupré comme coach. Je pense qu’il peut m’aider à aller plus loin.»

Le jeune homme garde toutefois la tête sur les épaules. Même si une carrière s’offrait à lui, il poursuivrait en parallèle ses études. «L’éducation, c’est très important. Je pourrais vendre beaucoup de disques et faire de l’argent, mais rien ne remplace l’école et l’éducation. Il est nécessaire d’être éduqué et d’en savoir toujours plus pour avancer dans la vie.»