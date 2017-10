Au moins deux Canadiens parmi les victimes

Deux Canadiens ont perdu la vie dans la fusillade qui a fait au moins 58 victimes et 515 blessés dimanche soir à Las Vegas, a confirmé le gouvernement fédéral.

«Nous pouvons confirmer qu’au moins deux Canadiens sont parmi les victimes», a indiqué le ministère des Affaires étrangères lundi après-midi, sans préciser l’identité des personnes tuées.

Il s’agirait d’une Albertaine de 28 ans, Jessica Klymchuk, et d’un Britanno-Colombien de 23 ans, Jordan McIldoon, qui habite près de Vancouver, selon plusieurs médias nationaux.

La première ministre de l’Alberta a confirmé sur Twitter la mort de la résidente de la province. «Toutes nos pensées vont aux proches de l’Albertaine tuée dans l’attaque de Las Vegas», a écrit Rachel Notley.

Deux femmes du Manitoba se trouvent d’ailleurs dans un hôpital de la ville du Nevada après avoir été atteintes par balle durant l’incident. «Je suis à l’hôpital et je suis OK, confirme une des deux blessées, Jody Ansell, sur sa page Facebook. Je me suis fait tirer dans le bras et le personnel médical s’occupe de moi.»

Un tireur perché au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay a ouvert le feu tard dimanche soir sur une foule massée pour un concert de musique country. L’homme de 64 ans, Stephen Paddock, a par la suite été trouvé mort dans sa chambre.

La tuerie est la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait indiqué plus tôt lundi matin qu’Ottawa surveille la situation de près.

«Mais Las Vegas est une destination très populaire auprès des Canadiens, donc nous allons tout faire pour identifier nos citoyens affectés ou blessés», a fait savoir M. Goodale en point de presse.