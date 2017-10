Début du procès de Lac-Mégantic

Au procès des trois ex-employés de la Montreal Maine et Atlantic Railway accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic en juillet 2013, les deux premiers témoins de la poursuite ont été deux policiers de la Sûreté du Québec, membres du service d'identité judiciaire.

Ils sont venus dresser un bilan de la scène après le déraillement et montrer aux membres du jury, des photos et des images aériennes du centre-ville de Lac-Mégantic, en majeure partie détruit par les explosions.

Plus tôt, dans son exposé d'ouverture aux jurés, la procureure en poursuite, Véronique Beauchamp, a insisté sur le fait que les trois accusés auraient été en mesure de faire quelque chose pour prévenir la tragédie.

Le directeur de l'exploitation de la MMA, Jean Demaître avait été informé dans la journée des problèmes mécaniques survenus dans la locomotive de tête. Locomotive dans laquelle il y a eu un incendie une heure avant que le train ne parte à la dérive.

Jamais il ne se serait soucié de savoir si le train avait été immobilisé de façon sécuritaire, même que sur des enregistrements de conversations téléphoniques, la poursuite prétend qu'il semblait plus préoccupé à trouver un endroit dans sa maison où son cellulaire ne capterait pas de signal.

Informé de l'incendie et que les pompiers avaient éteint le moteur de la locomotive, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie n'aurait jamais demandé à Thomas Harding s'il avait sécurisé le train selon les règles en vigueur, avant de le laisser sans surveillance sur la voie de circulation au haut de la pente à Nantes.

De son côté, ce n'est qu'après le déraillement et non à la suite de l'incendie que le conducteur du train avouera n'avoir appliqué que sept freins à main sur le convoi de cinq locomotives et 73 citernes remplies de pétrole. Si Thomas Harding avait fait des tests de résistance, il se serait aperçu que c'était nettement insuffisant pour retenir le convoi de plus de 10 280 tonnes.

36 témoins en poursuite doivent être entendus au cours du procès qui pourrait durer trois mois. Le témoin expert indépendant de la poursuite sera Steve Callaghan, ancien enquêteur en transport ferroviaire au BST.

Demain, d'autres témoins policiers seront entendus.