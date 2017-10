Denis Coderre appelle au contrôle des armes à feu

Le maire de Montréal a réagi à la tuerie de Las Vegas en appelant à un resserrement du contrôle des armes à feu, lundi.

«Il va falloir qu’il se passe de quoi par rapport au contrôle des armes à feu. Ça n’a pas de bon sang. C’est rendu qu’il tire du 32e étage», s’est exclamé Denis Coderre lors d’une rencontre avec les journalistes.

«Il va falloir que l’on trouve d’autres solutions et que les autres niveaux de gouvernement réfléchissent très sérieusement sur la question des armes», a ajouté le maire Coderre.

Le maire a ajouté éprouver un «sentiment de dégoût» vis-à-vis de la fusillade de masse qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés.

«Il y a tellement de violence ces temps-ci que c’est sûr que nous sommes sans mot. [...] On va rester debout, on va se serrer les coudes et on ne va pas changer nos façons de faire», a clamé M. Coderre.