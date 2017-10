Dernier conseil municipal émouvant pour le maire Jean Tremblay

Le maire de Saguenay a présidé avec émotion sa dernière séance du conseil municipal lundi midi.

Jean Tremblay a failli craquer quand il s’est avancé devant la table du conseil pour livrer son dernier discours. «Je n’avais pas prévu ça», a laissé tomber le maire en ravalant quelques sanglots.

Celui qui est maire depuis 1997 a dit que la réalisation dont il est le plus fier est la création de Promotion Saguenay. «On a sorti la politique de là pour confier cela à 19 personnes en vue et en affaires», a rappelé le maire Tremblay.

M. Tremblay a également eu de bons mots pour son bras droit, Ghislain Harvey, directeur général de Promotion Saguenay. «Il a bâti la ville après la fusion», a déclaré le maire.

Revenant sur sa carrière, il a avoué avoir mal dormi lorsqu’il a autorisé la construction du quai de croisières à La Baie sans avoir obtenu l’approbation de Québec. Même situation avec l’acquisition des centrales hydroélectriques de la Chute-Garneau et de Pont-Arnaud.

Jean Tremblay a ajouté «qu’il ne refuserait pas qu’on nomme une rue en son nom, mais que ce n’est pas ça qui est important. Je veux regarder la ville dans 10 ans et me dire que j’ai contribué. Que je la regarde et qu’elle soit une ville prospère.»

Il estime que l’avenir de Saguenay est intéressant avec les projets de Black Rock, d’Arian Phosphate, de GNL-Québec et un quatrième en discussion qu’il n’a pas voulu révéler.

Il a remercié les élus qui ont travaillé avec lui, ainsi que les électeurs.

Son discours a duré un peu plus de 12 minutes. C’était sa 397e assemblée du conseil municipal en tant que maire de Chicoutimi et de Saguenay.

Au terme de son message, les conseillers municipaux se sont levés pour l’applaudir et lui serrer la main.