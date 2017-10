Le Cirque du Soleil annule ses spectacles prévus lundi soir

***Voyez ci-dessus une vidéo présentant le fil des événements sur la pire fusillade de l'histoire des États-Unis***

La Cirque du Soleil, bien installé à Las Vegas depuis plusieurs années, a dû annuler ses spectacles de lundi soir, en raison de la fusillade qui a fait des dizaines de victimes pendant un festival country, dimanche soir.

Toutes les représentations de lundi soir du Cirque du Soleil et également de Blue Man Group, sont annulées.

Le Cirque a part ailleurs fait savoir qu’aucun de ses employés n’a été blessé ou tué dans la tragédie.

«Nos pensées et sympathies sont avec les victimes, leurs proches et toute la communauté de Las Vegas», a fait savoir Marie-Hélène Lagacé, Directrice principale, Relations publiques et stratégie de communication du Cirque.

Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus dimanche soir, le Cirque a sécurisé ses installations et a protégé ses employés et les spectateurs qui assistaient aux différents spectacles en cours.

«Afin d’assurer la sécurité de nos équipes et des membres du public, les accès à nos théâtres ont immédiatement été verrouillés en collaboration avec les autorités locales. Les membres de l’auditoire qui assistaient à nos spectacles sont ou ont depuis été autorisés à quitter les théâtres», a expliqué l’organisation par communiqué, lundi.

«À l’heure actuelle, aucun de nos employés n’a été identifié parmi les victimes ou blessés. Nous sommes à communiquer avec chacun d’entre eux et à organiser du support auprès de nos équipes».