Le gouvernement en profite pour vanter tout le potentiel du Québec

Le gouvernement du Québec profite du congrès BioMarine pour confirmer qu'il prend résolument le pari de l'économie bleue. Le ministre délégué aux Affaires maritimes est d'ailleurs en mission pour vendre le potentiel du Québec en la matière.

Lundi après-midi, Jean D'Amour s'est adressé aux quelques 300 délégués d'affaires et gouvernementaux présents au congrès pour leur dire que le Québec a beaucoup à offrir.

Déjà, le secteur des biotechnologies marines fait travailler 2500 personnes au Québec et le ministre délégué aux Affaires maritimes rêve de voir ce nombre exploser au cours des prochaines années.

Selon le ministre Jean D'Amour, «il y a des centaines de produits à mettre au point et heureusement il y a des partenaires de partout dans le monde qui viennent travailler avec nous. Et le Québec n'est pas l'enfant pauvre du groupe, on a avancé à vitesse grand V depuis l'implantation de la Stratégie maritime. On est un partenaire à part entière, le gouvernement veut investir, alors on s'entoure des meilleurs experts afin d'obtenir les meilleurs résultats.»

Rimouski et l'Est-du-Québec devraient profiter de ce positionnement puisqu'on y trouve déjà des entreprises spécialisées dans le domaine et des institutions comme le Centre de recherche sur les biotechnologies marines.

Durant le congrès, des dizaines d'ententes d'affaires devraient d'ailleurs se concrétiser entre des entreprises d'ici et de l'étranger. «On était déjà bien connu au niveau international mais là on vient vraiment consolider la perception qu'on peut faire des affaires dans l'économie bleue à Rimouski. Les investisseurs sont étonnés de la qualité de la recherche mais aussi des outils qu'on a au Québec» explique le directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski.

Le congrès BioMarine prend fin mardi.