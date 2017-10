Le SPVM démantèle une cache de trafiquants

Le Service de police de la Ville de Montréal dit avoir démantelé la cache principale de trafiquants d'héroïne et dit avoir saisi une vingtaine de grammes de ce qui a toutes les apparences du fentanyl, vendredi dernier, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le SPVM a fait lundi après-midi le bilan de cette opération qui s'est soldée par l'arrestation de deux hommes et une femme. Les enquêteurs tentent de retrouver un quatrième suspect, une femme de 36 ans.

«Il s'agit de trafiquants qui vendaient de l'héroïne coupée avec du fentanyl. Ce serait en lien avec une série de surdoses survenues en août et septembre dernier, a expliqué la commandante Christine Christie. Nous avons perquisitionné deux résidences du secteur Hochelaga-Maisonneuve. Sur place, nous avons saisi 9 grammes d'héroïne, 24 grammes de ce qui semble être du fentanyl et 13 grammes de cocaïne ainsi qu'une somme d'argent».

Il n'y avait pas de laboratoires clandestins sur place, mais des produits de coupe se trouvaient dans les résidences perquisitionnées.

«Selon toute vraisemblance, il s'agissait de la cache principale qui servait de lieu pour cacher les stupéfiants et ensuite, ces stupéfiants étaient distribués aux revendeurs sur la rue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a frappé d'autres joueurs, de toute évidence. Dans les quatre phases de cette opération, on a arrêté 16 personnes et accusés devant le tribunal. Six résidences au total ont aussi été perquisitionnées ainsi que deux véhicules», a résumé Mme Christie.