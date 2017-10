L'EI revendique la fusillade de Las Vegas, mais le FBI réfute

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué lundi la fusillade perpétrée à Las Vegas, la pire de l'histoire moderne des États-Unis (au moins 58 morts), en prétendant que son auteur, un sexagénaire américain, s'était «converti à l'islam il y a quelques mois», ce que les autorités américaines ont réfuté.

«L'auteur de l'attaque de Las Vegas est un soldat de l'État islamique, il a perpétré l'opération en réponse aux appels (de l'organisation) à prendre pour cible les pays de la coalition» internationale emmenée par les États-Unis pour lutter contre les jihadistes, a indiqué Amaq, l'organe de propagande de l'EI.

Les deux communiqués diffusés par l'un des comptes de l'EI sur l'application de messagerie Telegram n'étayent toutefois à aucun moment cette revendication.

Toutefois, en fin d'avant-midi, le FBI a déclaré que jusqu'à maintenant, la fusillade n'avait aucun lien avec une organisation terroriste internationale.

Le président américain, Donald Trump, qui a pris la parole publiquement pour dénoncer le «mal absolu» après cette attaque, n'a pas non plus mentionné la revendication de l'EI. Et la police n'a avancé pour l'heure aucun mobile.

Dimanche soir, un Américain de 64 ans a tué au moins 50 spectateurs d'un concert en plein air à Las Vegas, commettant la pire fusillade de l'histoire moderne des États-Unis.

Perché dans un hôtel adjacent, surarmé, le tireur a été identifié comme Stephen Craig Paddock. Il s'est apparemment suicidé avant que les policiers ne l'atteignent.

«L'auteur de l'attaque de Las Vegas s'est converti à l'islam il y a quelques mois», souligne Amaq dans son deuxième communiqué partagé sur Telegram.

Jeudi, le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, était sorti d'un long silence pour demander à ses combattants acculés en Syrie et en Irak à «résister», tout en appelant à de nouvelles attaques contre les «ennemis» du groupe.

Il avait ainsi appelé «les soldats du califat et les héros de l'islam» à poursuivre leur «jihad» (guerre sainte) et leurs attaques. «Déclenchez la guerre contre votre ennemi (...) partout».

Une coalition internationale emmenée par Washington intervient militairement en Irak et en Syrie en soutien à des forces locales qui luttent contre les jihadistes de l'EI, désormais acculés dans leurs derniers bastions dans ces deux pays.