«On a vraiment paniqué», raconte une Québécoise à Las Vegas

Annie Duchesne, une Québécoise en vacances à Las Vegas, retournait à son hôtel sur la «Strip» lorsqu’elle a été rattrapée par un mouvement de foule. Rapidement, elle s’est enfuie avec les autres et la panique l’a gagnée lorsqu’elle a appris qu’il s’agissait d’une fusillade.

«Dans mon cas, j’essayais d’analyser la situation, a-t-elle raconté sur les ondes de LCN. Je regardais le visage des gens pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement. Mais j’ai une amie qui avait un peu plus d’informations et on a paniqué.»

Mme Duchesne a raconté que les gens s’enfuyaient dans tous les sens. Elle a finalement regagné sa chambre, à environ deux kilomètres du lieu du festival, où elle s’est barricadée. En sécurité, elle a pu se calmer.

Le lendemain matin, Mme Duchesne témoigne d’une ambiance bien différente dans les rues de la ville. Même si des lumières sont toujours allumées et qu’il est possible d’entendre de la musique à certains endroits, les trottoirs sont déserts.

Annie Duchesne devrait se rendre à l’aéroport aujourd’hui pour revenir au Québec.

Témoignages de spectateurs

Des jeunes qui assistaient au concert ont raconté ce qu’ils ont vu aux chaînes d’information américaines.

«Au début, on pensait que c’était des feux d’artifice, mais les lumières se sont allumées et, à cinq pieds de mois, j’ai vu un homme avec une blessure par balle dans le cou. Ensuite, les gens tombaient comme des mouches», a raconté un témoin à la chaîne d’information CNN.

«Chaque fois que quelqu’un se levait, il recommençait à tirer. Ça n’arrêtait pas», a ajouté sa compagne.