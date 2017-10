Projet Well inc.: le privé confirme un investissement de 50 millions $

L'ambitieux projet de développement économique Well inc. à Sherbrooke commence peu à peu à prendre forme.

Le consortium privé, qui a signé une entente en mai dernier avec la Ville de Sherbrooke concernant la construction de deux bâtiments dans ce projet, a présenté lundi soir un premier rapport d’étape du plan de construction sur la rue Wellington Sud.

Composé du Fonds immobilier de solidarité FTQ, du Groupe Custeau immobilier et de l’entreprise SherWeb, le consortium propose de construire deux édifices totalisant plus de 200 000 pieds carrés, une place publique ainsi qu'un stationnement à étages dont la capacité pourrait se situer entre 700 et 950 places.

Pour mener à terme le projet Well inc., les investissements privés sont estimés à 50 millions $.

«Le concept proposé par le consortium privé est en cohérence avec la vision que nous avons pour le quartier», a souligné le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

Deux bâtiments privés

Un des deux bâtiments qui verra le jour accueillera le futur guichet unique pour les entrepreneurs et les partenaires du développement entrepreneurial. Bien qu'il sera de propriété privée, l'édifice servira uniquement à des fins publiques.

Quant à l'autre tour, elle accueillera de nouvelles entreprises et permettra, notamment, l’expansion de la compagnie sherbrookoise spécialisée dans l'hébergement de données, SherWeb.

«La proposition du consortium est audacieuse et rassemble les conditions gagnantes pour le développement du quartier Well inc. afin qu’il soit un milieu de vie et de travail dynamique, inclusif et créatif pour les 20 prochaines années », a ajouté M. Sévigny.

Les partenaires privés et les services municipaux présenteront, d'ici la fin de l'année 2017, un dossier complet présentant l’ensemble des coûts du projet de construction. Les coûts de réaménagement de la rue Wellington Sud apparaîtront aussi dans ce document.

Rappelons que le projet Well inc. a été lancé en octobre 2016. Il s'agit d'un projet de revitalisation historique de la rue Wellington Sud. Ce nouveau quartier sera complètement dédié à l’entrepreneuriat.