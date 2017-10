Se lancer dans le vide pour la sclérose en plaques

Plus d’une vingtaine de personnes ont «décaladé» les douze étages de l’hôtel Delta à Trois-Rivières, samedi, pour soutenir la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Face contre terre, les participants ont descendu la paroi verticale afin d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie. Il s’agissait de la quatrième édition de cette activité de financement.

«Ce n'est pas parce qu'on est limité qu'on a des limites», a expliqué le président de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Mauricie, Denis Baribeau, qui est atteint de la maladie.

«Ça fait partie des nouveaux défis. Il faut amasser des sous pour une bonne cause et, en plus, il faut affronter nos peurs», a renchéri Francine Lamarche, directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Mauricie.

Le but de l’activité était de sensibiliser la population à cette maladie chronique qui s'attaque au système nerveux central. À ce jour, il n'existe aucun remède pour la sclérose en plaques.

Plus de 1000 personnes souffrent de la sclérose en plaques en Mauricie. L'an dernier, le défi Décalade a permis d'amasser plus de 30 000 $ pour aider la recherche.

L'organisme a précisé le défi reviendra l'an prochain.