Un seuil d’accidents imposé avant de sécuriser les intersections

Il faut quatre accidents impliquant un cycliste à une même intersection pour que Montréal accepte de sécuriser le coin, selon un document dénoncé par Projet Montréal.

Ce document indique aux arrondissements la marche à suivre pour demander à la ville-centre une modification aux feux de circulation sur le réseau artériel.

Il doit y avoir quatre accidents et plus sur une période de trois ans impliquant un cycliste et un véhicule pour que Montréal accepte de modifier un feu de circulation et ajouter un intervalle de protection pour les cyclistes, indique le document.

Aussi, il doit y avoir eu plus de quatre accidents en un an ou plus de six en deux ans à une même intersection pour que la Ville accepte d’installer un virage à gauche protégé.

Refus

L’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie a obtenu un refus de la part de la ville-centre lorsqu’il a demandé de modifier les feux de circulation à l’intersection des rues Rachel et Molson.

«Plusieurs cyclistes nous avaient informés qu’ils ne se sentaient pas en sécurité, car les voitures se dépêchaient de tourner à gauche ou à droite lorsque la lumière tournait verte et coupaient les cyclistes, a indiqué lundi le maire de l’arrondissement, François Croteau. On a fait une demande à la ville-centre, avec une pétition de cyclistes qui le demandaient. On nous a dit non, parce qu’il n’y avait pas eu quatre accidents.»

«Pourquoi attendre qu’il y ait des accidents graves avant d’agir?, a questionné la chef de Projet Montréal, Valérie Plante. Dans la vision zéro, il y a un zéro, ça veut dire zéro accident. Quand on voit qu’il y a une intersection "accidentogène", selon les critères de la Direction de la santé publique de Montréal, pourquoi attendre qu’il y ait quatre décès?»

Si elle est élue mairesse, Valérie Plante compte se départir de ces seuils d’accidents à respecter. Elle fait valoir qu’il est primordial de sécuriser les intersections où il y a déjà eu des accidents, ainsi que ceux considérés comme "accidentogène" par la Direction de la santé publique (DSP) et le SPVM.

Plan «Vision zéro»

Denis Coderre a réagi en faisant valoir son plan «Vision zéro», adopté en septembre 2016, pour prévenir tout accident de la route impliquant des piétons et des cyclistes. «On a déjà un plan, zéro accident, zéro mort, a-t-il indiqué. Ceci nous a permis de modifier 67 intersections jusqu’à maintenant. On travaille avec des experts. Tous les efforts sont mis pour faire une différence.»

Le plan de réduction des limites de vitesse à 30 et 40 km/h ainsi que l’installation de radars photo sont également des mesures prises en vue de diminuer le nombre de blessés et de décès sur la route. Denis Coderre promet également la création d’un Bureau du cycliste et du piéton.