Une chauffarde captée sur vidéo dans le Centre-du-Québec

Une automobiliste à la conduite erratique a semé l'émoi samedi soir sur la route 116 dans le secteur de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec.

Dans une vidéo de six minutes filmée par un couple de Kingsey Falls, il est possible d’apercevoir la conductrice empiéter dangereusement sur l'accotement, puis traverser la ligne médiane alors que des voitures viennent en sens inverse. Une situation qui s'est produite à plusieurs reprises sur plus de 10 kilomètres entre Victoriaville et Warwick.

La scène a été captée vers 21 heures alors que le couple, qui quittait un cinéma en compagnie de ses deux enfants âgés de 3 et 6 ans, a remarqué la conduite erratique de la dame.

La passagère qui a filmé la scène a contacté les policiers qui sont intervenus une vingtaine de minutes plus tard, le temps de localiser la conductrice fautive. Son véhicule a immédiatement été saisi et la femme, qui aurait dans la cinquantaine, fera face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies.