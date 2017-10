Vivre comme si de rien n'était en Corée du Sud

Malgré les tensions qui secouent leur péninsule, les Sud-Coréens tentent de mener leur vie comme si de rien n’était.

Il semblent habitués: la situation actuelle, envenimée par la rhétorique guerrière de la Corée du Nord, est à l’image de ce qui se vit là-bas depuis un demi-siècle, a constaté notre envoyé spécial en Corée du Sud, Richard Latendresse.

La Corée du Sud subit «une propagande qui promet toujours la fin du monde, l’apocalypse, ‘’on va tout détruire, on va tout massacrer’’... Donc ça s’inscrit dans cette façon de s’exprimer et on n’est jamais allé au bout», a-t-il rapporté depuis Séoul, lundi matin.

Si cette dynamique inquiète le monde extérieur, les Sud-Coréens interrogés sur la rue, eux, indiquent qu’ils ne vivent pas dans la peur malgré la menace. Ils estiment qu’une contre-attaque serait dévastatrice pour la Corée du Nord, une forme de garantie qui leur évite de changer leurs habitudes.

