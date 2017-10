Accident impliquant Martin Pouliot: la victime «est cassée, déchirée»

Une longue réhabilitation attend la victime de l’accident dans lequel est impliqué l’animateur Martin Pouliot, qui a été accusé de conduite avec les capacités affaiblies lundi. Une situation que dénonce grandement le conjoint de la femme de 37 ans.

«Je ne peux pas croire qu’en 2017, avec toutes les ressources que l’on a, que ça arrive encore», s’indigne le conjoint de la victime de l’accident.

L’homme a préféré taire son identité.

La mère de famille venait de terminer son quart de travail en tant que conductrice pour le Réseau de transport de la capitale (RTC). «Elle venait d’avoir sa permanence au RTC, ça ne faisait même pas une semaine. Elle avait commencé à travailler là il y a environ trois mois», explique-t-il.

Longue réhabilitation

Bien que la vie de la mère de garçons de 5 et 6 ans ne soit plus menacée, une très longue réhabilitation l'attend.

«Elle va très mal, elle est traumatisée. Elle est cassée, déchirée. Elle est consciente, mais maganée, se désole son conjoint. Elle a eu une déchirure du diaphragme sous la force de l’impact. Son estomac s’est retrouvé où ses poumons», explique-t-il.

La femme doit subir une intervention vendredi pour la hanche.

«Elle souffre énormément. Elle n’a pas le droit de boire, de manger et elle ne peut pas bouger», poursuit-il.

Marquée à jamais

Son conjoint croit qu’elle se rétablira, mais elle restera marquée à jamais. «Les séquelles qu’elle conservera sont surtout psychologiques. Elle n’arrive pas à dormir plus de deux minutes. Elle se réveille en sursaut et quand elle dort un peu, elle gémit, elle crie, elle bouge et elle tremble», énumère le père de famille.

Selon lui, sa conjointe n’a aucun souvenir de l’événement.

«Elle n’a rien vu aller. À la vitesse qu’il allait... et lui non plus, il n’a rien vu. Il n’a même pas ralenti. Je suis allé sur les lieux de l’accident et il n’y n’avait pas de trace de freinage», déplore-t-il.