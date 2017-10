Bien équipés pour couper leur drogue

Les trafiquants arrêtés vendredi à Montréal avaient dans leur cache principale 24 g d’une substance qui pourrait être du fentanyl et 1739 g «de poudre blanche de nature inconnue» afin de couper leur drogue.

Les enquêteurs ont également saisi dans les deux endroits perquisitionnés 9 g d’héroïne et 13 g de cocaïne, a déclaré lors du bilan de la quatrième phase de l’opération Échantillon Christine Christie, commandante au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Sur le marché, le fentanyl saisi vaut 1475 $ et les 9 g d’héroïne valent presque la même chose, soit 1400 $. [...] Quelqu’un qui met du fentanyl peut augmenter son profit de 300 fois, c’est énorme», indique Mme Christie, qui rappelle qu’une dose de 2 mg de fentanyl, soit l’équivalent de quatre grains de sel, peut être mortelle.

«En soi, c’est très fort, le fentanyl, de 40 à 50 fois plus que l’héroïne. Donc un consommateur qui en prend à son insu, s’il ne décède pas, a l’impression qu’il prend de la bonne drogue, mais il peut faire des surdoses», poursuit la commandante.

Le SPVM est toujours en attente des résultats afin de pouvoir établir que les 24 g saisis étaient bel et bien du fentanyl.

Les trois personnes arrêtées vendredi sont liées à au moins neuf surdoses, non mortelles, précise le SPVM. Une autre personne est toujours recherchée.

Kevin Charbonneau, 28 ans, et Alain Joly, 35 ans, ont brièvement comparu samedi par visioconférence. Leur enquête sur remise en liberté prévue lundi a été remise et ils resteront détenus entre-temps.

Liés aux motards

La troisième personne arrêtée dans cette affaire, Stéphanie Hamel, 25 ans, a été libérée sous promesse de comparaître.

«La quatrième personne doit être formellement identifiée et localisée, précise Mme Christie. On a une bonne idée de qui il s’agit et on a des lieux où peut la chercher. C’est une question de temps.»

Les personnes arrêtées sont des «relations de basse échelle liées aux groupes de motards», a-t-elle souligné.

Depuis le début de l’opération Échantillon, 16 personnes ont été arrêtées.