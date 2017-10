Cannabis, réforme fiscale et ALENA au menu

Justin Trudeau et ses ministres auront fort à faire pour convaincre les premiers ministres des provinces, réunis à Ottawa, sur des enjeux comme la réforme fiscale et la légalisation de la marijuana.

L’échéancier de la légalisation pose d’ailleurs problème dans plusieurs provinces.

Les premiers ministres auront droit à une présentation du secrétaire parlementaire à la Justice et à la Santé, Bill Blair. Ce dernier devrait faire face à de nombreuses questions difficiles de la part des élus provinciaux.

Des discussions auront aussi lieu sur la réforme fiscale, qui suscite la grogne dans plusieurs provinces. Entre autres, le premier ministre du Manitoba estime que cette réforme aura un effet décourageant pour les petits investisseurs, qui sont des créateurs d’emplois très importants dans sa province.

«Nous avons besoin de jeunes investisseurs qui prennent des risques, et si on leur enlève leur récompense, on assistera à une baisse, estime Brian Pallister. Je crois que le fédéral n’a pas fait ses devoirs en ce qui concerne les impacts de cette réforme sur l’économie canadienne.»

La renégociation de l'ALENA est aussi au menu des discussions. L’ambassadeur du Canada à Washington, David MacNaughton, fera une présentation à ce sujet, tout comme la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

-D'après les informations de Michelle Lamarche