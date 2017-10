Des pouvoirs retirés à la directrice générale

L'ambiance est visiblement tendue à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. La directrice générale, Chantale Cyr, vient de voir certains de ses pouvoirs être révoqués par les commissaires.

Selon nos informations, les commissaires se sentent trop mis en l'écart lorsque vient le temps de prendre des décisions, en ce qui concerne notamment les dépenses de la commission scolaire.

Dans une résolution dont TVA Nouvelles a obtenu copie, les élus retirent sept pouvoirs à la directrice générale en plus d'en modifier deux.

La directrice générale ne peut maintenant plus octroyer à des personnes physiques des contrats de service entre 10 000 $ et 100 000 $ ni des contrats à des personnes morales entre 25 000 $ et 100 000 $.

Chantale Cyr perd aussi le pouvoir de donner certains contrats d'ordre juridique. Selon nos informations, les commissaires veulent ainsi octroyer davantage de contrats à des firmes régionales plutôt qu'à des firmes de l'extérieur.

Les élus reprennent également certains pouvoirs en ce qui concerne la mutation, la promotion et la rétrogradation du personnel-cadre.

Par ailleurs, une firme sera aussi mandatée pour poser un diagnostic sur le climat qui règne actuellement à la commission scolaire et dans les différents établissements.

La présidente du syndicat de l'enseignement du Saguenay, Aline Beaudoin, concède qu'il y a beaucoup de mécontentement dans les écoles primaires et secondaires. Selon elle, la nouvelle directrice générale a changé beaucoup de choses en peu de temps, ce qui aurait déstabilisé le personnel.

Aucun commentaire

La directrice générale a refusé de commenter mardi. Cette dernière était en voyage à Montréal.

Quant à la présidente de la commission scolaire, Liz S. Gagné, elle n'a pas voulu non plus se prononcer sur toute cette histoire.