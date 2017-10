Deux Québécois arrêtés en Ontario

Deux Québécois qui tentaient de faire entrer au pays 11 ressortissants étrangers à bord de leur camion de livraison ont été arrêtés il y a deux semaines, en Ontario.

Le 21 septembre, Paul Ngoue-Ngameleu, 42 ans et Henadez Makia Mbeh, 50 ans, s’apprêtaient à entrer en sol canadien à partir du pont Ambassadeur – qui relie le Canada et l’État du Michigan – avec un chargement de fruits et légumes lorsqu’ils ont été interceptés par les douaniers canadiens qui souhaitaient vérifier leur déclaration.

«Les hommes avaient quitté le pays depuis une semaine et ils n’avaient rien d’autre à déclarer que l’expédition commerciale. Pendant l’examen du camion, les agents des services frontaliers ont découvert onze ressortissants étrangers qui se cachaient derrière un rideau dans la couchette du camion», a écrit l’Agence des services frontaliers du Canada dans un communiqué.

Les ressortissants étrangers se sont ensuite fait refuser l’entrée au Canada et ont été renvoyés aux États‐Unis.

Ngameleu et Mbeh ont été remis en liberté sous promesse de comparaître le 23 octobre au palais de justice de Windsor.

Ils font chacun face à 23 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.