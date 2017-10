Éric Salvail nie les accusations de Dodo

Éric Salvail nie les accusations portées contre lui par Dominique Michel à «Conversation secrète», dimanche soir.

En entrevue avec Paul Arcand à TVA, la comédienne et humoriste de 85 ans avait déclaré devant 876 000 téléspectateurs qu’elle en voulait à l’animateur d’avoir lancé une rumeur voulant qu’elle soit lesbienne.

Contacté par «Le Journal», Éric Salvail dit avoir été «triste» et «surpris» d’entendre ces propos. «Je n’ai aucune idée de quoi elle parle», a répondu l’animateur, qui confirme ne pas avoir discuté avec Dominique Michel depuis qu’il a piloté un Gala Juste pour rire en 2011.

Il précise toutefois qu’il invite la principale intéressée à l’émission «En mode Salvail» chaque année.

Denise Filiatrault

Éric Salvail n’a pas été la seule cible de Dominique Michel à «Conversation secrète». L’actrice a également parlé candidement de Denise Filiatrault, qui l’aurait déjà accusée de «faire semblant d’avoir un cancer».

En 2010, celle que tout le monde surnomme affectueusement Dodo a souffert d’un cancer colorectal.

Denise Filiatrault n’a pas souhaité commenter cette histoire puisqu’elle n’avait pas regardé l’émission, nous a indiqué sa porte-parole. Rappelons que Mme Filiatrault lance cette semaine son autobiographie, «Quand t’es née pour un p’tit pain», dans laquelle il est étonnamment très peu question de Dominique Michel.

Pas diffamatoire

Chez Fair-Play, la boîte de production derrière «Conversation secrète», on nous confirme que personne n’a demandé la version des faits de Denise Filiatrault ou d’Éric Salvail. «On n’a pas considéré que c’était des propos diffamatoires ou dangereux», explique la productrice déléguée Marie-Ève Dallaire.

Même son de cloche du côté de Guy Villeneuve. Selon le cofondateur de Fair-Play, la formule de «Conversation secrète», qui consiste à filmer de loin l’animateur et son invité dans des lieux publics de façon à leur donner l’impression qu’il n’y a pas de caméras, favorise les confidences authentiques.

«On est très contents du show de dimanche, commente M. Villeneuve. On trouve que ça tenait la route de A à Z. Éric [Salvail] n’est quand même pas le gars le plus discret au monde. Il en dit, des choses. Personne dans l’industrie ne va penser: ¨Oh, ciel! Éric a tenu ce genre de propos!¨ C’est la même chose pour Denise Filiatrault. Les gens connaissent son caractère. Et ses chicanes avec Dominique Michel sont connues.»