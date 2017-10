Homer Simpson change de voix au Québec

Homer Simpson n’a pas changé d’une miette depuis sa première apparition sur la télévision québécoise en 1991, il y a plus de 25 ans. Il maintient son (sur)poids, porte encore les mêmes vêtements et travaille toujours à une centrale nucléaire. Mais dans quelques semaines, ce père de famille ne sera plus le même: sa voix québécoise changera.

Depuis 1991, Hubert Gagnon est l’unique doubleur d’Homer Simpson au Québec. L’acteur est si indissociable du rôle que c’est le seul qu’il joue depuis un quart de décennie, mais il devra «prendre une pause pour des raisons de santé» pour la 28e saison des Simpson, d'après Télétoon la nuit. Un retour n'est toutefois pas exclu.

C'est Thiéry Dubé, connu entre autres pour avoir doublé Vin Diesel et le clown Pennywise, qui prendra la relève. Le principal intéressé sait bien qu'il a de gros souliers à chausser.

«Hubert faisait ça depuis 27 ans et on essaie de faire en sorte que le public ait la transition la plus transparente possible, explique-t-il. C'est sûr que j'essaie de me coller à la voix d'Hubert le plus possible, mais en même temps, le but n'est pas non plus que ce soit une imitation.»

Bénédiction

Bien que Thiéry Dubé n'ait pas vu Hubert Gagnon depuis qu'il a décroché le rôle il y a un mois, les deux acteurs ont eu un échange plus que cordial au téléphone.

«C'est vraiment un chic type, dit Dubé de Gagnon. Il était hyper content, m'a dit qu'il viendrait me voir en studio pendant la saison et m'a dit de l'appeler si jamais j'avais des questions. Non seulement c'est un des plus grands doubleurs au Québec, mais c'est un gars que j'admire énormément. C'est un honneur d'avoir l'occasion de lui succéder.»

Pour Thiéry Dubé, le plus grand défi avec doubler Homer Simpson n'est pas de recréer sa voix, mais bien de l'incarner en l'accompagnant dans ses aventures toujours plus farfelues les unes des autres.

Celui qui compte 17 années d'expérience et plus de 250 projets de doublage à son actif assure qu'il veut préserver l'amour des admirateurs (dont lui) pour le personnage livrer une solide performance face à ce «beau défi d'acteur». Impossible pour le moment de savoir exactement de quoi aura l'air le Homer de Thiéry, mais il confie que les réactions de FOX, Télétoon et ses collègues ont été «excellentes».