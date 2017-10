La Maison Sivo célèbre ses trois ans

La microdistillerie Maison Sivo de Franklin, en Montérégie, célèbre ses trois ans en lançant un premier whisky «Single Malt» à 100 % québécois.

L’entreprise, qui marie les traditions hongroise et québécoise, a été fondée par Janos Sivo, un Hongrois d’origine arrivé au Québec il y a plus de 30 ans. Il s'est lancé dans la production de spiritueux selon la méthode artisanale il y a trois ans.

La Maison Sivo distille aujourd’hui une gamme variée d’alcool dans son alambic, incluant différentes liqueurs de fruits et d’herbe, un brandy et ses whiskys Single Malt et à base de seigle.

Plusieurs des produits de la microdistillerie sont déjà disponibles à la SAQ et d’autres feront leur entrée sous peu, dont les nouveaux whiskys, c'est-à-dire les essences de rye et de Single Malt qui mijotent dans des fûts de sauternes depuis trois ans.

Tous les produits sont élaborés à partir d'ingrédients 100 % québécois. Les céréales proviennent de Plessisville, alors que les fruits poussent dans la ferme de la Maison Sivo.

Chaque année, la Maison Sivo produit près de 20 000 bouteilles.

Une soirée de lancement des produits aura lieu le 6 octobre au club La Voûte à Montréal.