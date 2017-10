L’été indien pourrait survenir dans les prochains jours

Le temps plus doux et ensoleillé de ce début d’automne pourrait perdurer jusqu’à la fin du mois d’octobre, si la tendance se maintient.

«Pour tout le sud et le centre du Québec, on prévoit des températures qui pourraient être au-dessus des valeurs saisonnières pour les deux premières semaines d’octobre», a indiqué Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.

Les valeurs saisonnières habituelles oscillent entre 15 et 17 degrés Celsius, mais dame Nature fera grimper le mercure pour atteindre 20 à 22 °C, a poursuivi Mme Bertrand.

Peu de pluie

Par ailleurs, les précipitations ne seront pas nombreuses, alors que les prévisions laissent entrevoir un modèle météorologique assez sec jusqu’à la mi-octobre. «Oui, il y aura un peu de pluie, mais pas de grosses quantités», a-t-elle précisé.

C’est donc dire, selon la météorologue, que l’été indien pourrait se pointer dans les prochains jours.

Alors qu’Environnement Canada s’est avancé, il y a deux semaines, sur la possibilité qu’il y ait plus d’un été indien cette année, MétéoMédia, de son côté, se lance à long terme sur les prévisions d’octobre et annonce une finale en douceur, et ce, pour l’ensemble du pays.

Il s’agit d’une belle consolation pour les Québécois amoureux de plein air qui ont connu un été tardif et en dents de scie. Depuis septembre, les journées de chaleur et de soleil se sont succédé.

Des records en rafale

La ville de Québec a connu pas moins de trois records de chaleur en septembre, alors que l’été semblait ne pas vouloir finir.

Le 24 septembre dernier, le record de 1937, avec 25 °C, a été battu avec un mercure de 28,9. Le lendemain, le record de 27,2 °C en 1891 a été battu. Cent vingt-six ans plus tard, jour pour jour, le mercure a grimpé à 29 °C.

Finalement, le 26 septembre dernier a brisé le record de 2007 en enregistrant une température de 29,7 °C.

À Montréal, les records ont perduré pendant quatre jours. Le 24 septembre, il a même fait 30,6 °C, contre 27,2 °C en 1891.