Manifestation agitée devant l'hôtel de ville de Laval

Près de 700 cols bleus ont manifesté mardi soir devant l'hôtel de ville de Laval, entraînant l’annulation du conseil municipal qui devait se tenir.

Selon nos informations, la manifestation est plus agitée que ce que les autorités avaient anticipé.

Sur place, les employés brandissaient des pancartes du Syndicat canadien de la fonction publique et de la FTQ.

«Le maire avait promis des choses aux cols bleus, mais quand ils sont revenus à la table des négociations récemment, ils ont constaté un recul», a fait savoir le chef de l’opposition officielle de Laval, Jean-Claude Gobé, en entrevue à TVA Nouvelles.

Manifestation monstre des employés cols-bleus mécontents contre Marc Demers. Jean-Claude Gobé est seul à écouter les revendications. #PolLvl pic.twitter.com/eSYIFVM3tR — Action Laval (@ActionLaval) 3 octobre 2017

«Je les comprends. Quand on donne sa parole, on la tient et on continue de négocier.»

M. Gobé a dénoncé le fait que le maire Marc Demers ait «profité» de la manifestation pour annuler le conseil municipal.

«Il utilise ce prétexte. C’est antidémocratique. Ce report du conseil à demain va empêcher de nombreux citoyens de poser des questions sur des dossiers importants.»