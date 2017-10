Abasourdis par l'écrasante défaite, plusieurs libéraux ne comprennent tout simplement pas le message envoyé par les électeurs de Louis-Hébert.

Lucie Charlebois, la ministre de la Santé publique fait partie de celles-là «Les gens veulent nous dire: 'Attention, on veut davantage de démocratie.' Peut-être, je ne le sais pas.»

Pierre Arcand, le ministre des Ressources naturelles veut prendre le temps de comprendre ce qui s’est passé «On est en train de l'analyser.»

Réunis en caucus spécial, les huit députés de la région de Québec, eux, y ont réfléchi. «On a eu une belle claque sur la gueule, là.»

Le député de Vanier, Patrick Huot pense que la décision du gouvernement de lancer des consultations sur le racisme et la discrimination systémique y est pour quelque chose. «Les gens ont un certain malaise, comprennent peut-être mal ou on s'en va.»

De passage à Ottawa pour une rencontre, le premier ministre s'est refusé à tout commentaire. Sa ministre de l'Immigration, Kathleen Weil, entend redoubler d'efforts pour faire comprendre la nécessité de tenir cette consultation. «Il y a certainement des régions -je pense à la région de Québec- oui, il y a une sensibilité.»

François Legault lui, bombe le torse et continue de rêver. «Ça ouvre les yeux aussi aux gens de Montréal, aux gens de la Mauricie, aux gens des régions. La victoire d'hier permet de dire que tout est possible.»

Des citoyens du comté de Louis-Hébert se disent déçus, mais la majorité des gens rencontrés pensent avoir fait le bon choix.

«Elle est vraiment intègre. C'est vraiment la bonne personne pour ça. Ça ne peut pas faire de tort, c'est sûr. Ça peut peut-être juste améliorer, on verra.»

Philippe Couillard est-il tenté de faire un remaniement ministériel pour montrer qu'il a entendu l'appel du changement lancé par les électeurs?

Les rumeurs sont de plus en plus persistantes.