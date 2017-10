Ottawa imposera une taxe d'accise sur le cannabis

Le partage des recettes fiscales tirées de la prochaine libre commercialisation du cannabis au Canada crée des désaccords entre le gouvernement fédéral et les dix provinces et trois territoires, a reconnu mardi le premier ministre Justin Trudeau.

La légalisation du cannabis au 1er juillet prochain doit être précédée d'une mise en place d'un réseau structuré de commercialisation par chaque province et territoire, mais le budget fédéral entend en tirer des recettes.

Mardi, Justin Trudeau a proposé à ses homologues des provinces de collecter un droit d'accise d'un dollar canadien (0,68 euro) par gramme de cannabis vendu à un prix inférieur ou égal à 10 dollars.

Si le prix de vente devait être de plus de 10 dollars, la taxe prélevée serait alors de 10%, a annoncé le premier ministre.

«La proposition est de partager cette somme 50/50 entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux», a déclaré M. Trudeau.

Cependant, a-t-il ajouté, «mes amis des provinces me disent qu'ils vont avoir de nombreux coûts (de commercialisation) qu'ils vont devoir supporter et qu'en conséquence, les provinces devraient avoir besoin de plus d'argent».

L'idée est de garder un prix suffisamment bas pour éviter le maintien d'un marché parallèle du cannabis contrôlé par le crime organisé, a expliqué en substance le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse.

«Je suis encouragé de voir l’ouverture de M. Trudeau à ce qu’on ait des discussions sur le partage des revenus fiscaux parce que beaucoup de travail et de poids vont tomber sur les épaules des provinces et territoires», ajoute le premier ministre du Québec Philippe Couillard.

«Cela me rappelle deux vendeurs qui discutent du partage d'une commission sur une vente qu'ils n'ont pas encore conclue», a déclaré le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, sur le ton de la plaisanterie.

Pourquoi parler de partage de recettes fiscales «quand on ne connaît pas ce que sera le gain net», s'est interrogé M. Pallister en proposant plutôt de partager les coûts.

Justin Trudeau a convenu qu'il restait «encore beaucoup de discussions avec les provinces sur les niveaux du droit d'accise et sur le partage des revenus».

«De nouveaux coûts importants seront associés à la mise en place d'un cadre et d'un régime légalisé» du cannabis, a-t-il mentionné.

L'objectif de la légalisation du cannabis n'est «ni de générer des bénéfices ni de générer des recettes fiscales», a-t-il dit.