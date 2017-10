Pasteur accusé d'exploitation sexuelle sur une ex-disciple

Un homme qui se qualifie lui-même «d’Apôtre de la ville de Québec» a été arrêté, lundi en fin d'après-midi, par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec et il devra faire face à de multiples accusations à caractère sexuel.

Le Révérend Paul Mukendi, fondateur et président international du Ministère Paul Mukendi mais aussi pasteur principal du Centre évangélique Parole de Vie à Québec, devra désormais faire face à la justice.

En tout, neuf accusations ont été portées contre lui, en lien avec des événements qui se seraient produits entre avril 2002 et mars 2016.

Ainsi, on lui reproche, sur une période de 14 ans, d’avoir agressé sexuellement une jeune fille qui, au départ, avait 14 ans. Pour cette même victime, on l’accuse de contacts sexuels, de voies de fait armées d’un couteau ou d’une ceinture, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait simple.

Comme Mukendi ne possède pas d’antécédent judiciaire, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe, a accepté de le remettre en liberté sous de sévères conditions.

Ainsi, Mukendi a dû, pour reprendre sa liberté, déposer la somme de 1000 $. Il a également accepté de ne pas communiquer ou d'être en présence physique de certains témoins et de ne pas faire référence à ces personnes en quelques occasions que ce soit.

Il lui a également été interdit de quitter le Canada et il devra déposer son passeport au greffe du palais de justice.

L’homme sera de retour devant le tribunal le 7 décembre.

Orateur éloquent sur qui «l’onction rejaillit»

Sur son site web, Mukendi se décrit comme étant un «orateur éloquent portant le manteau prophétique» et déclare que «son onction rejaillit sur tous ceux qui l’écoutent».

De plus, il se dit «sollicité par plusieurs milieux, notamment les Églises, les hommes politiques et les gens du milieu des affaires» et dit avoir «sillonné plus de 50 pays pour répandre l’Évangile de Jésus-Christ».

«Ayant donné sa vie à Jésus-Christ à l’âge de 12 ans, il est animé inlassablement d’un courage à toute épreuve et rien ne peut freiner son élan à faire connaître les Saintes Écritures et par conséquent le véritable Jésus, le véritable Dieu, fort, saint et grand. Les messages du Révérend Paul Mukendi sont accompagnés de miracles puissants et viennent libérer, édifier, restaurer, guérir et transformer la vie des gens», apprend-on également.

Toujours selon son site internet, Mukendi serait «fortement impliqué dans plusieurs œuvres humanitaires qui aident les plus démunis à avoir accès à la nourriture, à l’eau et à l’éducation».