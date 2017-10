Québécois et Sud-Coréens: plus semblables qu'on pourrait le croire

Les Québécois expatriés en Corée du Sud jonglent bien avec la menace nord-coréenne, à l’image de leur peuple d’accueil.

Si la peur est plus présente maintenant que dans le passé, c’est parce que les leaders actuels sont plus imprévisibles, autant du côté nord-coréen qu’américain, a expliqué l’un d’entre eux à notre envoyé spécial Richard Latendresse, dépêché sur place.

Mais règle générale, on constate aussi une forme d’indifférence à l’égard de la crise qui secoue la péninsule.

«Il y a une certaine peur, mais aussi un fatalisme, et on vit avec. Ça fait des années qu’ils vivent avec cette incertitude-là. Elle s’est accrue avec l’élection de Trump, mais ils sont un peu habitués», a raconté le Sherbrookois Simon Bureau, dont la société de consultation et de formation en entreprise a pignon sur rue à Séoul.

Québécois et Sud-Coréens gèrent l’inquiétude de façon comparable, mais ce n’est pas le seul point commun.

Jean Paquette, originaire de Terrebonne, est tombé amoureux de ce pays quand il est venu y enseigner l’anglais en 1997. Il juge que notre histoire et la leur nous rapprochent notamment par cette volonté ferme de défendre leur identité et leur culture. La Corée du Sud entretient en effet une relation marquée par les invasions et les différends territoriaux avec le Japon.

M. Paquette apprécie le fait que les Coréens sont de bons vivants; il les qualifie d’ailleurs de «Latins d’Asie», un trait que nous aurions en commun selon lui.

«Je trouve que ce sont des gens passionnés. Quand c’est le temps de travailler, ils ne mangeront pas, ne feront rien d’autre, c’est vraiment juste le travail, mais quand c’est le temps de fêter, on ne pense plus au travail, ‘’on se lève de bonne heure demain mais c’est pas grave, on continue à boire’’. Ils sont très dans le moment, très intenses», a-t-il décrit.