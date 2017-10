Surplus de poids chez les animaux

Alors que près de 50 % des animaux domestiques ont un surplus de poids, une clinique vétérinaire de Rimouski effectue ce mois-ci de la sensibilisation auprès des propriétaires.

Les cliniques vétérinaires de l’Estuaires offrent sans frais des rencontres pour mesurer le taux de gras des animaux de compagnie et ont mis des affiches pour informer les visiteurs quant aux risques liés au surpoids chez les animaux de compagnie.

Le manque d'activité physique et les problématiques reliées à la nutrition représentent les principaux facteurs qui expliquent cette situation.

Un chat qui a trois livres en trop, ça équivaut à un surplus de poids de 49 livres chez un humain, d’après une autre clinique vétérinaire à Rimouski. Évidemment cet embonpoint a des conséquences sur la santé des animaux de compagnie.

«Chez le chat, on va avoir les problèmes urinaires, certains problèmes de toilettage, ça leur cause donc des problèmes de peau, on va avoir même des problèmes plus graves comme le diabète, a indiqué le vétérinaire David Caron. Ça peut même aller jusqu’à la constipation dans le cas du chat. Pour ce qui est du chien, on va avoir des replis de peau et des problèmes cardiovasculaires».

À sa clinique, le docteur Caron constate qu'environ un animal de compagnie sur deux souffre d'un surplus de poids. Ce mois-ci, la clinique fait de la sensibilisation auprès de ses clients.

«C’est sans frais, a déclaré la technicienne en santé animale Caroline Canuel. Les gens viennent nous présenter leur animal. On juge du taux de gras, le poids que l’animal devrait peser, son poids santé.»

Beaucoup de personnes ne réalisent pas que leur animal de compagnie a un surplus de poids «Les gens ont développé un œil pour trouver que l’animal qui est obèse a l’air confortable, a l’air d’être bien dans sa peau, bien nourri, qu’il ne manque de rien, constate David Caron. Ils le trouvent souvent beau comme ça, mais beau ne veut pas dire en santé.»

Il faut réduire les doses de nourriture avec précaution. «Le client vient avec son animal peut-être une fois par mois, une fois aux deux semaines, pour qu’on reprenne le poids, pour être sûr que l’animal maigrisse à une vitesse sécuritaire.»

Au final, la cause principale du surplus de poids des animaux de compagnie se trouve de l'autre côté de la laisse. «C’est souvent nous qu’il faut éduquer quand on fait un programme de perte de poids pour les animaux, c’est souvent nous qu’il faut restreindre à les gâter».

Contrairement à ce qu'on peut penser, l'exercice physique n'est pas toujours la meilleure méthode pour aider un chien à perdre du poids. Si le surplus de poids a provoqué de l'arthrite, l'exercice physique peut aggraver le problème.