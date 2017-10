Trump dit n'avoir «aucune idée» sur un possible lien du tueur avec l'EI

Le président américain Donald Trump a dit mardi ignorer si l'auteur du massacre de Las Vegas, Stephen Paddock, avait un lien avec l'organisation État islamique (EI), comme l'a revendiqué le groupe jihadiste sans toutefois apporter de preuve décisive.

Interrogé par des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One sur un possible lien entre l'auteur de la pire fusillade de l'histoire récente des États-Unis - qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés - et l'EI, Donald Trump a répondu: «Je n'en ai aucune idée».

L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique, mais les autorités américaines n'ont pour l'heure fait état d'aucun lien entre ce retraité âgé de 64 ans, vivant dans une petite ville tranquille du Nevada, joueur avide, pilote amateur et chasseur, et les jihadistes de l'EI.

«J'ai été complètement informé» des avancées de l'enquête, a encore déclaré le président américain. «D'abord, il s'agissait de quelqu'un de malade et dément, mais j'imagine que nous savions ça sans les nouvelles informations», a-t-il ajouté.

«Las Vegas, c'est très, très triste», a encore dit Donald Trump en route pour la capitale Washington après une visite à Porto Rico, territoire américain dévasté par l'ouragan Maria. Il doit se rendre mercredi à Las Vegas.

«Nous allons voir des gens convalescents, certains des survivants. C'est vraiment horrible rien que d'y penser, vraiment horrible», a-t-il ajouté, expliquant qu'il comptait également rencontrer les forces de l'ordre.

La tuerie, perpétrée depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay où Stephen Paddock avait amassé plus de 20 armes à feu, a relancé aux États-Unis le débat sur leur contrôle.

Les démocrates ont exigé que le Congrès agisse, enfin, pour restreindre l'accès aux armes à feu. Mais la Maison-Blanche a répondu que ce débat était «prématuré», à ce stade préliminaire des investigations.

Mardi soir, le président républicain a ajouté que la discussion «viendra peut-être à un moment».