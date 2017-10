Trump minimise l'ouragan Maria face à Katrina

Le président américain Donald Trump s'est félicité mardi à son arrivée à Porto Rico du bon travail réalisé sur l'île dévastée par l'ouragan Maria, minimisant cependant la situation par rapport à une «vraie catastrophe» comme Katrina en 2005 à La Nouvelle-Orléans.

«Chaque mort est une horreur, mais si vous regardez une vraie catastrophe comme Katrina et vous regardez les énormes centaines et centaines de personnes qui sont mortes et ce qui s'est passé ici avec une tempête qui était totalement imposante. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Quel est votre bilan?» a demandé M. Trump, avant de poursuivre: «Seize (morts) contre des milliers».

L'ouragan Katrina a fait plus de 1.800 morts dans la région de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Maria a fait 16 morts à Porto Rico, territoire américain.

Près de deux semaines après le passage dévastateur de cet ouragan de catégorie 4, Porto Rico panse toujours ses plaies: une grande partie des habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l'eau potable ni au carburant, et parfois sans toit.

M. Trump a en outre souligné que la gestion de la crise à Porto Rico avait coûté beaucoup d'argent au pays. «Je déteste te dire ça Porto Rico, mais tu déstabilises notre budget», a-t-il dit à son arrivée sur la base militaire Luis Muñiz, à une quinzaine de kilomètres à l'est de San Juan.

Le président américain est sur l'île pour constater l'étendue des dégâts causés par Maria, mais aussi pour tenter d'apaiser la violente polémique qu'il a créée par ses attaques contre certains élus locaux.

Sur place, bien qu'il lui ait serré la main, il n'a pas eu un seul mot envers la maire de la capitale San Juan, Carmen Yulin Cruz, qui a pourtant été l'une des premières à remonter ses manches pour venir en aide à la population sinistrée.

Elle avait exprimé son désarroi face à la lenteur de l'aide fédérale, mais l'occupant de la Maison-Blanche lui avait répondu par un tweet cinglant en l'accusant de faire preuve «d'un leadership médiocre».