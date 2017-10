Un feu roulant d’action pour le 14e épisode de L’imposteur!

Mise en garde : cet article révèle des intrigues importantes de l’épisode diffusé à TVA lundi le 2 octobre dernier.

Rien ne sera jamais plus pareil pour Philippe après cet épisode choc de L’imposteur! Ce dernier est confronté à de vieux démons et à une foule d’émotions. Est-il si différent de son jumeau?

L’ex-prisonnier décide de prendre les choses en main pour se sortir de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve. Les risques qu’il a pris auront-ils des conséquences graves? Ses proches sont-ils toujours en danger? A-t-il pris une bonne décision en éliminant 253? Les policiers réussiront-ils à remonter jusqu’à lui?

Mener une double vie commence à peser lourd et les frontières entre Youri et Philippe ne sont plus si précises... Arrivera-t-il à mettre fin à l’imposture dans laquelle il se trouve?

Ne manquez pas la suite de L’imposteur les lundis à 21h à TVA.