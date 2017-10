Un marché qui brise l’isolement dans Centre-Sud

Un marché du quartier Centre-Sud à Montréal permet aux personnes démunies de briser leur isolement et d’avoir accès à des fruits et légumes à rabais en échange de leur implication bénévole.

Alors que trois commerces d’alimentation sur quatre dans le quartier sont des dépanneurs, ce marché comble un besoin criant en aliments frais, estime la coordonnatrice de la mobilisation et de l’engagement au Carrefour alimentaire Centre-Sud, qui chapeaute le Marché solidaire Frontenac.

«Certaines personnes dans Centre-Sud ne peuvent pas se rendre à distance de marche dans un commerce alimentaire [...]. Parfois, tout ce qui est accessible, c’est un dépanneur», a déploré Claudie Thibaudeau.

Le marché saisonnier, qui célèbre son dixième anniversaire, est situé à l’extérieur de la station de métro Frontenac et n’a que trois employés rémunérés. Cependant, il compte sur plus de 80 bénévoles réguliers de tous les âges. Dans le quartier Centre-Sud, où le tiers de la population est à faible revenu, cette implication sociale permet à plusieurs de briser l’isolement qu’entraîne souvent la pauvreté.

Christine Bélanger, une aînée qui réside dans Centre-Sud, s’implique régulièrement au Marché solidaire Frontenac, qui est en fonction de mai à décembre. «Ici, je me sens aimée. On est comme une famille. J’aime beaucoup ça», s’est-elle réjouie lors du passage du «24 Heures». «Il y a des participants qui n’avaient jamais fait de bénévolat avant le marché. Certains bénévoles demandent pour revenir chaque semaine», a souligné Fabie Gauthier Carrière, la coordonnatrice de l’organisme sans but lucratif, qui vend entre autres des aliments cultivés dans une serre communautaire du quartier.

Les bénévoles qui s’impliquent quatre heures par mois obtiennent une carte de membre qui leur permet d’avoir 20 % de rabais sur leurs achats en tout temps. Malgré cette mesure incitative, il demeure difficile de briser l’isolement. «Les gens en situation d’insécurité alimentaire, qui sont toujours dans l’urgence, c’est difficile de les rejoindre», a indiqué Mme Gauthier Carrière.

Afin de recruter des bénévoles, les employés du marché se rendent entre autres dans les banques alimentaires du quartier. «L’objectif principal, dans les prochaines années, ça va être de rencontrer des personnes à faible revenu pour les convaincre d’aller au marché», a indiqué la coordonnatrice de la mobilisation et de l’engagement au Carrefour alimentaire Centre-Sud, Claudie Thibaudeau. Selon elle, en s’impliquant dans le Marché solidaire Frontenac, les citoyens les plus pauvres du Centre-Sud pourraient développer de meilleures habitudes alimentaires.

Zacharie Goudreault | Agence QMI