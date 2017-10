Au moins 1400 litres de lait maternel éliminés

Héma-Québec a perdu au moins 1400 litres de lait maternel qu'elle doit distribuer aux hôpitaux pour les enfants prématurés depuis la mise sur pied du service en 2014. Les pertes pourraient même atteindre 60 % de ce qu'elle a recueilli, selon des données obtenues par l’Agence QMI en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

Si Héma-Québec confirme sans réserve que 1400 litres ont dû être éliminés, quelque 1800 litres supplémentaires ont également été gaspillés en testant des équipements.

Bien que la tendance soit à l’amélioration, Héma-Québec doit toujours jeter, en 2017, au moins deux fois plus de lait (17,6 %) que l’objectif qu’elle s’était fixé au départ (8 %).

Pour recueillir le lait maternel, destiné aux bébés prématurés de 32 semaines et moins, Héma-Québec compte sur une armada de mamans bénévoles qui ont récemment donné naissance et qui ont un surplus de lait.

Or, le don de ces mères est loin de toujours arriver à la bouche des enfants.

Contamination bactériologique

Selon Héma-Québec, également responsable des dons de sang, une part importante du lait est jetée en raison d’une contamination bactériologique à la source.

«Lorsqu’on constate qu’il y a un enjeu avec les donneuses, on communique avec elles, on intervient pour réduire à la source la problématique», a indiqué Laurent-Paul Ménard, porte-parole chez Héma-Québec.

L’organisme a aussi connu des problèmes d’équipement et de recrutement des donneuses. Il reconnaît d’ailleurs que la situation n’est pas optimale.

«On est encore dans une courbe d’apprentissage. La banque de lait maternel, c’est notre dernier-né», a reconnu M. Ménard.

«L’objectif à atteindre, c’est de répondre aux besoins de tous les grands prématurés de 32 semaines et moins. Aux dernières nouvelles, on était à 29 semaines, donc on n’est pas à 100 % de la capacité. Est-ce qu’on a atteint l’altitude de croisière? La réponse, c’est non», a-t-il ajouté.

Quant à l’objectif d’élimination de 8 %, M. Ménard croit que c’était peut-être «trop optimiste» de viser une telle cible. La banque de lait de Paris parvient pourtant à l’atteindre, a-t-il reconnu.

«Ça n’a pas de bon sens»

La directrice générale de Préma-Québec, un organisme qui vient en aide aux parents d’enfants nés prématurément, trouve «épouvantable» qu’autant de lait soit gaspillé.

«C’est troublant, triste, dommage, parce qu’on sait à quel point le lait humain, pour les 32 semaines et moins, c’est important», a expliqué Ginette Mantha, en entrevue à l’Agence QMI.

«Comment ça se fait qu’il y ait autant de pertes de lait? Nous, on voudrait bien que le dossier avance mieux», a-t-elle indiqué, ajoutant que Préma-Québec est «préoccupé» par la situation.

Si Mme Mantha dit avoir toujours confiance en Héma-Québec pour mener à bien sa mission, elle insiste sur l’urgence de trouver des solutions «pour se rendre au standard qu’on espérait, soit 32 semaines et moins».

Le parcours du lait

• L’excès de lait tiré par les mères bénévoles est congelé par ces dernières

• Le lait est acheminé chez Héma-Québec par un service de messagerie

• Le précieux liquide est analysé et pasteurisé en laboratoire avant d’être vendu aux hôpitaux de Montréal et de Québec pour 170 $ le litre

• Le lait est bu par les prématurés pour leur permettre de prendre des forces

Le lait maternel, en chiffres (avril 2014 à septembre 2017)

• Litres de lait recueillis (estimation) : 5125 L

• Litres de lait vendus aux hôpitaux : 1911 L

• Pertes de lait confirmées: 1402 L

• Pertes de lait supplémentaires possibles : 1812 L

• Budget annuel de la banque de lait : 1,53 million $ (0,35 % du budget d’Héma-Québec)