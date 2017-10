Céline Dion vient en aide aux victimes de Las Vegas

De retour à Las Vegas mardi soir, Céline Dion a annoncé en lever de rideau qu’elle allait verser tous les profits du concert qu’elle s’apprêtait à donner aux familles des victimes du massacre du week-end dernier, une fusillade durant laquelle un homme a abattu 58 personnes, en plus d’en blesser 500 autres.

«Dimanche, nous avons perdu trop de belles et innocentes âmes, et plusieurs d’entre elles souffrent toujours. Mais ce soir, nous allons faire savoir à leurs familles que nous les soutenons et que nous les aiderons à passer à travers cette tragique épreuve», a déclaré la chanteuse, avant de dédier sa prestation non seulement aux victimes du drame, mais aux premiers répondants, aux docteurs, aux infirmiers et aux «nombreux héros qui ont fait tout ce qu’ils ont pu pour aider des inconnus au moment où ils en avaient désespérément besoin».

C’est avec émotion que Céline Dion a ouvert son concert mardi. Seule sous les projecteurs, elle s’est adressée directement aux spectateurs. Elle leur a confié qu’elle s’était demandé si elle devait remonter sur scène seulement deux jour après ce qu’elle a qualifié de «cauchemar».

«La raison pour laquelle j’ai décidé de donner ce spectacle, c’est pour montrer du soutien et de l'amour à ceux qui sont touchés par cette tragédie», a expliqué la diva québécoise.