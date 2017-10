Couillard commettrait «une erreur terrible», selon Mario Dumont

La machine à rumeurs continue de rouler à fond sur la scène politique québécoise et la défaite libérale de lundi, lors de la partielle dans Louis-Hébert, n’a rien fait pour la ralentir.

Voyez l'extrait intégral de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus

La question demeure: le premier ministre sera-t-il davantage tenté de brasser les cartes au sein de son Conseil des ministres à la suite de ce résultat des plus décevants dans une circonscription qui était étiquetée «château fort libéral»?

«C’est une erreur terrible, lance le commentateur politique Mario Dumont, qui fait un retour à l’émission «La Joute». Il ne lui reste [au gouvernement Couillard] qu’un remaniement à faire. Il y en a eu beaucoup des remaniements et des nouveaux départs, M. Couillard nous a fait ça plusieurs fois.

Mais là, il lui reste une chance avant l’élection et je pense qu’il devrait attendre plus tard et en faire un gros, un méga, un rajeunissement complet. Je comprends qu’on veuille rebondir d’une partielle, mais c’est juste une partielle. Et faire ça maintenant, je crois que c’est une erreur, c’est trop tôt.»

Selon le commentateur politique Bernard Drainville, le premier ministre subit une forte pression de son caucus. «Philippe Couillard a échappé son caucus à un moment donné dans la dernière année. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de grogne, beaucoup de députés qui dans les faits ne respectent pratiquement plus ton autorité.»

Ces députés attendent leur tour, estime le jouteur d’expérience, et ils espèrent un changement après avoir assisté au départ de l’ex-chef de cabinet Jean-Louis Dufresne. «Dans leur esprit, avec la volée qu’ils viennent de recevoir dans Louis-Hébert, le point de non-retour a été atteint. Il faut que Philippe Couillard bouge.»

Forte pression

Même s’il convient que M. Couillard serait mieux sur le plan stratégique d’attendre à Noël pour procéder à un remaniement, Bernard Drainville est catégorique, «avec la pression qu’il a à l’interne, il n’a pas le choix de le faire maintenant son remaniement».

En effet, le chef libéral manque de temps, soutient le chroniqueur du «Journal de Montréal» et invité de «La Joute» Antoine Robitaille, qui souligne qu’avec les élections à date fixe, «ce serait vraiment un cabinet éphémère si [M. Couillard] attendait au mois de janvier, par exemple».

Selon les sources de «La Joute», un remaniement pourrait être annoncé dès vendredi, voire aussi tôt que jeudi de cette semaine.

Parmi les ministres qui pourraient être impliqués dans un jeu de chaises musicales, «La Joute» détaille les noms suivants : Pierre Moreau, Dominique Anglade, Laurent Lessard, Stéphanie Vallée, David Heurtel, Francine Charbonneau, Lise Thériault, Pierre Arcand, Kathleen Weil et Rita de Santis. La liste est longue !

Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, Bernard Drainville se fait dire par ses contacts de façon très «consensuelle» que le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, «est tanné d’être là... il faut qu’il parte de là.» Une histoire à suivre au cours des prochains jours...