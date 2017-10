Couillard doit pointer comme responsable l’État espagnol, dit Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, invite Philippe Couillard à «dire la vérité» et à désigner l’État espagnol comme responsable des violences en Catalogne.

«J’espère que le premier ministre va accepter de dire la vérité à ce sujet-là, parce que si les démocraties ne disent rien, ça signifie qu’en bas de 800 blessés, on passe l’éponge, si vous volez des urnes, on passe l’éponge», a indiqué M. Lisée, lors d’un point de presse, mercredi matin.

«Ne pas parler, lorsque la démocratie est bafouée brutalement, dans un État démocratique, c’est envoyer le signale à tous les autoritaires du monde que nous n’avons plus de boussole morale», a ajouté M. Lisée.

Plus de 800 électeurs et manifestants ont été blessés à la suite d’interventions musclées de la police espagnole, dimanche, dans le cadre du référendum sur l’indépendance de la Catalogne. Les autorités espagnoles ont également saisi des urnes dans le but de nuire au déroulement normal de l’exercice démocratique, qu’elles considèrent comme illégal.