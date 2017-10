EN VIDÉO | Donald Trump et le lancer du papier essuie-tout

Le président des États-Unis Donald Trump ressemblait à un animateur de foule lors d’une game de basketball mardi à Porto Rico. Il s’est amusé à lancer des rouleaux de papier essuie-tout aux sinistrés.

Évidemment, la toile s’est emparée de ce bijou. Plusieurs internautes ont créé des «memes» alors que d’autres ont simplement ridiculisé son geste.

Deux semaines après le passage de l’Ouragan Maria qui a dévasté l’île, Trump visitait le territoire américain.

Fidèle à son habitude, il continuait de complimenter son administration pour la gestion de cette crise. «Au Texas et en Floride, nous avons un A+. Et nous avons été tout aussi bons à Porto Rico alors que la situation était plus difficile», a dit M. Trump.

Plusieurs ont pourtant fortement critiqué ses décisions suggérant que Trump considérait l’île comme un territoire de seconde zone. C’est sûr que certaines de ses déclarations et certains de ses tweets ont déplu. «Je déteste te dire ça Porto Rico, mais tu déstabilises notre budget», a-t-il lancé entre autres.

Il avait même critiqué le «leadership» de la maire de San Juan, Carmen Yulin Cruz, et minimisé l’impact de l’ouragan par rapport à celui de Katrina. «Chaque mort est une horreur, mais si vous regardez une vraie catastrophe comme Katrina et vous regardez les centaines et centaines de personnes qui sont mortes et ce qui s’est passé ici avec une tempête qui était totalement imposante.

Personne n’a jamais vu quelque chose comme ça. Quel est votre bilan?» a demandé M. Trump, avant de poursuivre : «Seize [morts] contre des milliers».

L’ouragan Katrina a fait en 2005 plus de 1800 morts dans la région de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Donald Trump se trouve aujourd'hui à Las Vegas à la suite de la fusillade qui a fait au moins 59 morts.