L’entreprise de construction Catalogna & Frères mise sur la liste noire des fournisseurs

Catalogna & Frères a été placée sur la liste des «fournisseurs à rendement insatisfaisant» par la Ville de Montréal, mercredi.

La municipalité lui reproche son travail pour le réaménagement du domaine public près du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et de l’Université Concordia, fait de mai à décembre 2016 et de mars à juin dernier.

Catalogna & Frères aurait failli à la tâche, notamment concernant l’organisation du chantier, le respect de l’échéancier et les relations avec les sous-traitants.

L’administration municipale dit avoir tenté d’aider l’entrepreneur par des rencontres et des évaluations mensuelles, mais «sans succès».

En étant placé sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant, cet entrepreneur risque de ne plus décrocher de contrats municipaux durant deux ans.

«La règle du plus bas soumissionnaire n’est plus le seul critère pour l'octroi de contrats. La performance du fournisseur dans un contrat antérieur est un critère primordial et nous prenons ce processus d’évaluation très au sérieux, puisque c’est l’argent des contribuables qui est en jeu», a dit Lionel Perez, responsable des infrastructures au comité exécutif, par communiqué.

Catalogna & Frères est la sixième compagnie à avoir été mis sur cette liste noire.

La Ville a mentionné que l’entreprise n’a pas répondu à la suite de son évaluation finale qui lui avait été envoyée concernant son travail.