L'hôtel de ville de Laval barricadé

Après avoir fait ajourner la séance de conseil municipal de Laval hier soir, les cols bleus sont de retour devant un hôtel de ville barricadé cet après-midi alors que la séance a repris à 13 h.

Une centaine de cols bleus manifestent présentement, utilisant de puissantes flûtes pour faire du bruit, alors que leur convention collective échue depuis janvier 2016 est cours de négociation.

Un important dispositif policier a été déployé pour compliquer la tâche des manifestants. Le boulevard du Souvenir est partiellement bloqué à la circulation, des barrières ceinturent l'hôtel de ville, tandis que deux lignes de policiers gardent l'entrée du bâtiment et que l'escouade antiémeute est déployée à l'intérieur.

«On nous menace de nous arrêter, mais personne ne nous dit pour quel motif», déplore Stéphane Lavoie, vice-président du syndicat des cols bleus de Laval.

Hier soir, ils étaient environ 700 à manifester, munis de flûtes. Le bruit aurait été si assourdissant à l'intérieur de l'hôtel de ville que le maire Marc Demers a fait ajourner la séance.

«C'est étrange comme décision parce que ce n'est pas la première fois qu'on manifeste comme ça et on avait le même dispositif que d'habitude. Ça fait du bruit, mais on reste à l'extérieur», affirme M. Lavoie.

Pour l'opposition, le report de la séance est regrettable. «C'est la dernière séance avant les élections, des citoyens étaient venus hier soir pour demander des comptes après 4 ans d'administration Demers. Certains ne peuvent être là aujourd'hui», dit Michel Trottier, conseiller municipal et adversaire du maire aux élections du 5 novembre.

Selon le maire Demers, les réponses aux questions qui n'ont pu se déplacer aujourd'hui seront envoyées par courriel.

M. Demers aurait justifié le report à aujourd'hui 13 h en disant qu'à cette heure-là les cols bleus sont au travail et ne peuvent pas manifester, explique M. Trottier.

Une information que confirme le chef de l'opposition, Jean-Claude Gobé. «C'est de l'antisyndicalisme primaire, dénonce-t-il. On a promis des choses à des cols bleus, mais en arrivant à la table de négociation il n'y avait plus rien. Je comprends leur colère.»