L’offre d’achat du président exécutif de Sears ne convainc pas

Le président exécutif de Sears, Brandon Strazl, n’est toujours par parvenu à convaincre l’entreprise avec une offre d’achat soumise mardi, a rapporté le «Globe and Mail».

L’homme d’affaires tente depuis cet été de présenter une offre de rachat à Sears Canada afin d’éviter la fermeture et le démantèlement pur et simple de l’entreprise de détail. Or, une source a confié au «Globe» que la dernière offre de M. Strazl n’était «pas très bonne». L’offre serait cependant toujours en cours d’analyse.

En vertu de cette offre, une soixantaine de magasins seraient rescapés, tandis que des milliers d’emplois pourraient être épargnés.

Le temps presse pour Brandon Strazl puisque Sears Canada pourrait entamer dès le vendredi 13 octobre le processus de démantèlement de l’entreprise, avec des ventes de liquidation qui pourrait s’amorcer dès le 19 octobre.

Les créanciers de Sears mettraient de la pression sur l’entreprise pour qu’elle lance sa vente de fermeture le plus rapidement possible, afin d’attirer des clients cherchant à réaliser leurs emplettes de Noël.

La semaine dernière, Sears Canada a annoncé la fermeture de 11 magasins supplémentaires, dont celui de du Fairview Pointe-Claire, à Montréal. Auparavant, 59 fermetures de magasins avaient déjà été confirmées au pays, dont 14 au Québec.