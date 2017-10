Loranger va démissionner s’il perd contre Québec

Sûr «à 100 %» de gagner sa bataille en cour contre la Ville de Québec, Émile Loranger annonce aux électeurs de L’Ancienne-Lorette qu’il leur offrira sa démission, advenant une défaite juridique.

En entrevue éditoriale avec «Le Journal de Québec», mardi, le maire sortant de L’Ancienne-Lorette a mis sa tête sur le billot. Comme il l’avait fait en 2013, lors des dernières élections, il met son siège en jeu sur cet enjeu crucial, dont l’issue aura des répercussions importantes sur le compte de taxes des Lorettains.

Émile Loranger déborde de confiance en prévision du procès de trois semaines qui doit débuter le 8 janvier prochain. La Ville de L’Ancienne-Lorette, faut-il le rappeler, dit avoir été surfacturée pendant des années par l’agglomération de Québec – dirigée par la Ville de Québec – et espère récupérer des dizaines de millions $ qu’elle compte redistribuer à ses contribuables sous forme de chèques.

Celui qui sollicite un neuvième mandat à la mairie s’engage de surcroît à réduire la facture annuelle de taxes de 600 $ en moyenne. «Nous allons gagner le procès, je suis formel là-dessus», insiste-t-il, vantant la qualité du travail des juristes et juricomptables dans lequel sa Ville a investi 5,5 millions $ jusqu’à présent, une dépense contestée.

Refusant d’envisager un autre scénario que la victoire, il a néanmoins fini par annoncer ses couleurs dans l’éventualité d’une défaite.

«Je vais offrir ma démission aux gens. Ça, c’est clair. Ça va être un échec cuisant, a-t-il laissé tomber. Les citoyens de L’Ancienne-Lorette, dit-il, paient déjà trop cher. Si je me pète la gueule là, ils vont continuer à se faire avoir.»

Une entente à l’amiable ?

La Ville de Québec a sous-estimé la capacité de L’Ancienne-Lorette d’aller jusqu’au bout dans cette affaire, croit-il. «Elle était convaincue qu’on n’aurait pas les reins assez solides. C’est bien mal me connaître.»

M. Loranger a également confiance que cette saga connaîtra son dénouement en 2018. Il ne croit pas à un appel devant les tribunaux supérieurs.

«Sincèrement, ce qui est le plus probable, c’est qu’entre les élections du 5 novembre et le 8 janvier, il y aura une ronde de négociations. J’ai dit à Régis que je suis prêt à régler à l’amiable, mais pas à genoux.»

Trouver de l’argent frais

Outre sa bataille juridique contre Québec, le principal défi d’Émile Loranger consiste à trouver de nouvelles sources de revenus. Il n’y a pratiquement plus de terrains disponibles sur le territoire de L’Ancienne-Lorette qui est enclavé, rappelle-t-il.

Une firme de consultants, embauchée par la Ville, a tenté d’identifier des pistes de solution. L’esthétique du boulevard Wilfrid-Hamel a été pointée du doigt comme une des «plus grandes faiblesses».

M. Loranger veut dynamiser le boulevard pour «attirer» des investisseurs. «On veut avoir du commerce payant. Je ne veux pas être méchant, mais des vendeurs d’autos usagées, ce n’est pas payant trop, trop. Il faut avoir des incitatifs.»

En bonne santé, Émile Loranger se sent d’attaque pour les quatre prochaines années et dit avoir toujours le «feu sacré». Il n’écarte pas de se présenter en 2021.

Un «avant-dernier» mandat ?

À 71 ans, Émile Loranger refuse de dire qu’il sollicite son neuvième et dernier mandat. Il préfère parler d’un «avant-dernier» mandat, laissant planer la possibilité d’en solliciter un dixième dans quatre ans.

«Je vais copier Régis (Labeaume). Si je dis que c’est mon dernier mandat, je m’enlève toute légitimité pour négocier. En réalité, je suis tanné de me faire appeler Dominique Michel donc je dis que c’est mon avant-dernier», a-t-il expliqué.

«Je suis un homme chanceux, je n’ai jamais travaillé de ma vie. J’ai un plaisir fou. Les quatre prochaines années, ça m’emballe. Après ça, je vais voir. Là, ma santé est bonne, j’ai le feu sacré. J’ai le goût du risque, j’ai le goût de me battre. Est-ce que dans quatre ans, je vais être dans la même situation ? Je ne le sais pas», a-t-il renchéri.

Le conseil d’agglo : une «farce monumentale»

Émile Loranger va continuer de bouder les séances du conseil d’agglomération de Québec s’il est réélu. Il dénonce le fonctionnement de cette instance, présidée par le maire Régis Labeaume, qui a un contrôle absolu sur les décisions qui y sont prises en raison du poids limité des deux villes défusionnées (L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin).

«C’est une farce monumentale, un non-sens. La loi dit que quand j’arrive là, mon conseil m’a déjà dit quoi dire donc ce n’est pas une table de discussion. Ça ne me donne absolument rien d’aller là. Si je ne peux rien changer, qu’est-ce que je vais aller faire là ? Il y a une chose que j’ai de la difficulté à faire : agir en bouffon», a-t-il pesté en entrevue.

Il prédit une victoire de Labeaume

Malgré ses divergences d’opinion avec Régis Labeaume, Émile Loranger estime qu’ils ont plusieurs points en commun et prédit la réélection du maire sortant à Québec.

«On a (tous les deux) des caractères assez bouillants. J’ose croire que j’ai un petit peu plus de diplomatie que lui. Je pense que Régis aime sa population et il la défend. Là-dessus, c’est un point qu’on a en commun», a observé M. Loranger en entrevue.

«Je m’engueule avec, on ne s’apprécie pas mutuellement mais je suis capable de voir, quand on regarde le taux de chômage à Québec, qu’elle va bien la Ville. Bon, je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il fait mais il faut bien faire le bilan global et ce n’est pas si mauvais que ça. À la prochaine élection, je ne pense pas qu’il se sente vraiment menacé», a-t-il opiné.

«Tous les maires de Québec que j’ai connus étaient conscients de leur poids politique, ils étaient peut-être un peu plus respectueux des autres mais c’est son droit. Et c’est mon droit de ne pas accepter ça. Il défend sa ville, il défend ses affaires.»

Émile Loranger

• Né le 2 août 1946 (71 ans)

• Élu une première fois à la mairie de L’Ancienne-Lorette en 1983

• Il sollicite un neuvième mandat

• Élu trois fois par acclamation (1987, 1991, 1999)

• En 2013, il a été élu avec 54,4 % des voix devant Yvan Dussault (26,32 %), Alain Fortin (10,66 %) et Steve Martineau (8,61 %)